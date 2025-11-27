Rissa dopo la serata in discoteca mazze da baseball e feriti | cadono le accuse per molti condannati tre ragazzi

Tempo di lettura: 2 minuti Si è chiusa presso il Tribunale di Avellino, il processo relativo alla violenta rissa avvenuta a Rotondi, che vedeva coinvolti diversi giovani della Valle Caudina. Il procedimento, discusso dinanzi al Giudice monocratico, la Dott.ssa Matarazzo, ricostruiva quanto accaduto all’ uscita del locale “Roy”, dove un litigio tra ragazzi degenerò rapidamente in un episodio di grave violenza. Secondo quanto emerso in aula, alcuni dei partecipanti alla rissa avrebbero utilizzato una mazza da baseball e altri oggetti atti ad offendere, provocando ferite alla testa di alcuni giovani coinvolti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rissa dopo la serata in discoteca, mazze da baseball e feriti: cadono le accuse per molti, condannati tre ragazzi

Argomenti simili trattati di recente

Bolivia in subbuglio: rissa e violenza dopo il match, 17 espulsi e spray al peperoncino in diretta - facebook.com Vai su Facebook

Tensione alle stelle al termine di #Independiente e #RosarioCentral : scoppia la rissa dopo il triplice fischio Espulsi Rodrigo Fernandez e Malchorra #TorneoClausura #Sportitalia Vai su X

Rissa davanti alla discoteca, feriti due buttafuori: uno finisce in ospedale. Indaga la Polizia - Rissa davanti alla discoteca, feriti due buttafuori: uno finisce in ospedale. Si legge su msn.com

Rissa col buttafuori dopo la discoteca: «Ti ammazzo». Lui finisce in ospedale - «I tipi muscolosi come te non mi fanno paura, io in discoteca entro quando mi pare anche se ci sei tu all’ingresso e faccio quel ... Scrive umbria24.it

Botte al buttafuori dopo la disco: «Ti ammazzo». Dall'ospedale al tribunale - «I tipi muscolosi come te non mi fanno paura, io in discoteca entro quando mi pare anche se ci sei tu all’ingresso e faccio quello che mi pare». Segnala ilmessaggero.it