Famiglia vive nel bosco a Caprese Michelangelo | tolti i figli dal Tribunale dei minori Problemi per scuola e sanità

Anche in Toscana esplode il caso di una famiglia che vive nel bosco, come in Abruzzo. E anche in questo caso i figli sono stati allontanati dalla magistratura, in questo caso dal Tribunale dei minori di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Famiglia vive nel bosco a Caprese Michelangelo: tolti i figli dal Tribunale dei minori. Problemi per scuola e sanità

Altre letture consigliate

Primula vive con la sua famiglia in una bella fattoria. Un giorno va nel bosco con i suoi fratelli ma si allontana per seguire una capretta ribelle. A questo non sa se ascoltare l'istinto e continuare a cercare, rischiando di perdersi, o tornare indietro. Un libro che ra - facebook.com Vai su Facebook

#Abruzzo Sembra vicino ad una soluzione il caso della famiglia che vive nei boschi a Palmoli. La famiglia nel bosco accetta l'immobile di un privato in attesa delle migliorie nella loro casa. I legali: è un passo avanti. Di @ClaudioVigolo Vai su X

Arezzo, allontanati figli da famiglia che vive nel bosco - I minori sono stati temporaneamente allontanati da una famiglia di Caprese Michelangelo per irregolarità nella scuola parentale e nei controlli sanitari. Si legge su tg24.sky.it

I figli di 4 e 8 anni tolti a un’altra famiglia nel bosco, il blitz in un video. “Scuola parentale fantasma e medicina alternativa, sconosciuti anche all’anagrafe” - Dopo Nathan e Catherine a Palmoli spunta il caso di Harold e Nadia a Caprese Michelangelo (Arezzo). Secondo lanazione.it

Famiglia nel bosco, altro caso ad Arezzo: due figli di 8 e 4 anni allontanati dai genitori da 47 giorni. «Portati via in pigiama e senza scarpe» - Dopo la vicenda di Palmoli, in provincia di Chieti, spunta un altro caso a Caprese Michelangelo, tra le colline toscane, in provincia ... Scrive msn.com

Famiglia nel bosco e figli allontanati, un caso nell'Aretino - La vicenda, riportata da La Verità, riguarda una coppia e i loro figli, 4 e 8 anni, portati via dopo un intervento congiunto di carabinieri, assistenti sociali e personale inviato dal Tribunale per i ... Si legge su ansa.it

Famiglia nel bosco, un altro caso nell'aretino: il bimbo di 4 anni portato via (senza scarpe), le grida d'aiuto e il gruppo contro l'autorità - Il caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli (Chieti), composta da papà Nathan e mamma Catherine e i loro tre bambini, ha aperto un lungo e complesso dibattito su come sia ... Secondo msn.com

Spunta altro caso di famiglia nel bosco, bimbi allontanati dai genitori da 47 giorni - I bambini sono stati portati in una comunità protetta ... Da msn.com