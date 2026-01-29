Tre storici ippocastani del lungolago devono essere abbattuti

A Bellano, il Comune ha deciso di abbattere tre storici ippocastani sul lungolago. Sono in programma interventi su 18 piante, tutte da rimuovere e poi ripiantare, su un totale di 297 alberi controllati. L’operazione riguarda solo una parte del patrimonio arboreo comunale, che conta circa 350 alberi censiti. La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza e il decoro della zona.

A breve, il patrimonio arboreo del Comune di Bellano subirà un importante intervento di taglio: 18 piante verranno infatti abbattute e tutte ripiantumate, su un totale di ben 297 alberi controllati (sono 350 quelli censiti appartenenti al patrimonio comunale). Così come già accaduto negli anni.

