Biglietti del teatro | perché anche le cose belle devono essere fatte male?

Se c’è una costante di questa amministrazione è quella di non riuscire davvero mai a pensare a quello che sia il meglio per il cittadino di Lecco, la sua quotidianità e la normalità della vita locale. Che sia lo stadio, la viabilità, il Bione, fino all’ultima tragicommedia dei biglietti del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it