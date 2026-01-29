Tre persone mettono in scena un finto incidente in biciletta denunciati

La Polizia locale di Modena è intervenuta questa mattina in via San Faustino, all’incrocio con viale Italia, dopo che alcuni passanti avevano segnalato un incidente tra un’auto e una bicicletta. Quando gli agenti sono arrivati, hanno scoperto che si trattava di una trappola: tre persone avevano messo in scena un incidente finto, probabilmente per attirare l’attenzione o per altri motivi. Ora sono state denunciate.

Nella mattinata di lunedì 26 gennaio la Polizia locale di Modena è intervenuta in via San Faustino, all'incrocio con viale Italia, a seguito della segnalazione di un incidente stradale tra un'auto e una bicicletta. Sul posto era già presente un'ambulanza, con i sanitari impegnati nel soccorso di.

