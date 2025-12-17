Truffa del finto incidente denunciati in due nel Napoletano

Due persone sono state denunciate nel Napoletano per aver messo in atto la truffa del finto incidente. La loro strategia prevedeva la simulazione di incidenti lungo l’Asse mediano, con l’obiettivo di intimidire automobilisti e ottenere somme di denaro indebitamente. Un metodo illecito che ha messo a rischio la sicurezza stradale e la fiducia degli utenti, portando all’intervento delle autorità per fermare queste azioni fraudolente.

Simulavano incidenti stradali soprattutto lungo l'Asse mediano, facendo fermare automobilisti e pretendendo denaro a titolo di -indebito – risarcimento, anche mediante minacce. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato un 31enne e un 23 enne, entrambi di Afragola, per una serie di estorsioni e truffe perpetrate in questo modo. I due, a bordo di un'autovettura a noleggio, simulavano collisioni e al fine di rendere credibile la messinscena avevano provocato graffi artificiali sui veicoli utilizzando carta abrasiva, successivamente sequestrata dagli agenti.

Truffe choc sull’Asse Mediano: simulano incidenti e minacciano gli automobilisti, due denunciati - Collisioni improvvise, richieste di denaro e automobilisti costretti a fermarsi lungo una delle arterie più trafficate del Napoletano. ilgiornalelocale.it

Estorsioni con la tecnica del “finto incidente”, due uomini denunciati dalla Polizia di Stato - Nel corso dei servizi mirati e continuativi, predisposti dalla Questura di Napoli, finalizzati a contrastare il fenomeno dei reati predatori lungo il ... napolivillage.com

