La guerra ibrida non è un fenomeno nuovo. Marco Travaglio spiega che tutti la praticano, ma in Italia spesso si pensa che siano solo gli altri a farla. Secondo lui, il vero problema è che ci convinciamo di essere immuni, mentre invece siamo coinvolti come tutti. La differenza sta nel fatto che noi crediamo di conoscere la verità, mentre spesso confondiamo fake news con fatti reali.

“La guerra ibrida è sempre esistita, l’hanno sempre praticata tutti. Uno dei trucchi più riusciti della nostra guerra ibrida è far credere alle persone che la facciano sempre gli altri. La fanno tutti in tutti le guerre, già dall’antichità. Il problema è che la nostra la scambiamo per verità, mentre quando la fanno gli altri la scambiamo per fake news”. È uno dei passaggi dell’intervento del direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite alla Camera al convegno organizzato da Barbara Floridia, presidente della Commissione Vigilanza Rai, dal titolo Le sfide dell’informazione. Travaglio ha parlato proprio di informazione, di conflitti e politica estera, oltreché – nel secondo intervento – di querele temerarie e censura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio: “Guerra ibrida? La fanno tutti. Il problema è che la nostra la scambiamo per verità, quella degli altri per fake news”

