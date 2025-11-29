La guerra Usa ai narcos venezuelani il WP | Hegseth ha ordinato | uccideteli tutti Lui | Fake news E Trump apre a un incontro con Maduro

“Le nostre attuali operazioni nei Caraibi sono legali sia secondo il diritto statunitense che quello internazionale, e tutte le azioni sono conformi al diritto dei conflitti armati e approvate dai migliori avvocati militari e civili, lungo tutta la catena di comando”. Nel giorno in cui il New York Times scrive che presidente Usa Donald Trump ha avuto una conversazione telefonica, la scorsa settimana, con il leader venezuelano Nicolas Maduro per discutere un possibile incontro – di ufficiale al momento non c’è nulla – il segretario alla Difesa, Peter Hegseth, replica alle indiscrezioni pubblicate dal Washington Post, secondo cui il 2 settembre, data del primo attacco ordinato dalla Casa Bianca contro i narcotrafficanti venezuelani, lo stesso Hegseth avebbe ordinato: “Uccideteli tutti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La guerra Usa ai narcos venezuelani, il WP: “Hegseth ha ordinato: uccideteli tutti”. Lui: “Fake news”. E Trump apre a un incontro con Maduro

