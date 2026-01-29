Traghetti fermi crollano alberi e pali della luce

I collegamenti tra Porto Santo Stefano e l’Isola del Giglio sono stati interrotti ieri a causa del maltempo. Il traghetto ‘Giuseppe Rum’ non è partito, restando in porto per tutta la giornata. Le condizioni del mare e il vento forte hanno impedito ogni tentativo di navigazione, lasciando i residenti e i viaggiatori a terra. Nessuna data certa per il ripristino dei collegamenti, mentre le autorità monitorano la situazione.

Interrotti, nella giornata di ieri, i collegamenti tra Porto Santo Stefano e l' Isola del Giglio. Il traghetto 'Giuseppe Rum', infatti, a causa del condizioni meteo-marine che si sono verificate sin dalla prima mattinata di ieri, è rimasto in porto. Il mare ha infatti visto onde anche di quattro metri e mezzo, che hanno spinto l'equipaggio del traghetto a rimanere attraccato in banchina. I viaggi tra la terraferma e l'isola gigliese dovrebbero riprendere, se le condizioni lo permetteranno, nella giornata di oggi. Il maltempo ha tenute impegnate le squadre dei vigili del fuoco a Scansano dove, all'ingresso del paese, è caduto un pino di grosse dimensioni.

