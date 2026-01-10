Pali della luce cadono sulle auto in via Lancia di Brolo | Serve manutenzione

Nella via Lancia di Brolo a Palermo, due pali della luce sono caduti nel giro di poche ore, danneggiando cinque auto. L’incidente evidenzia la necessità di interventi di manutenzione e controllo per garantire la sicurezza di cittadini e veicoli. La situazione richiede attenzione, affinché si possano prevenire ulteriori rischi e migliorare le condizioni della rete elettrica locale.

Palermo grida aiuto! Oggi in via Lancia di Brolo, a distanza di pochi metri e di poche ore, sono caduti due pali della luce causando ingenti danni a 5 autovetture. Per fortuna nessun passante è stato colpito. È vero che è stata una giornata particolarmente ventosa ma ciò è potuto accadere perché.

Pioggia e vento di burrasca su Palermo: danni e pali delle luce caduti in strada, domenica 11 gennaio ancora allerta gialla in città - Palo della luce crolla in via Domenico Lancia a Brolo: strada bloccata e un'auto danneggiata, nessun ferito; si indaga su possibile degrado alla base mentre il maltempo imperversa. lasicilia.it

Palermo e provincia sotto scacco del maltempo: cadono alberi e pali della luce - Il Palermitano è soggiogato dal forte maltempo, con pioggia e forti raffiche di vento che stanno creando diversi disagi ai cittadini. newsicilia.it

Mattinata di paura oggi a San Gavino, in via Tommaseo, nei pressi del Liceo Scientifico "Guglielmo Marconi", dove il forte vento che ha colpito la zona ha provocato il crollo di tre pali della luce. I pali, abbattuti uno dopo l'altro, sono finiti sulle auto parcheggiate - facebook.com facebook

Il forte vento sferza Porto Torres: pali luce e alberi sradicati x.com

