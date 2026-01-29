Un aereo della compagnia statale colombiana Satena si è schiantato mercoledì nel nord del paese, in una zona montuosa. Non ci sono sopravvissuti tra i 15 passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha sconvolto la regione.

Il velivolo si schianta in zona montuosa, 15 vittime. Un aereo della compagnia statale colombiana Satena è precipitato mercoledì 28 gennaio nel nord della Colombia, causando la morte di tutte le 15 persone a bordo. I resti del velivolo, un Beechcraft 1900, sono stati individuati in un'area montuosa nei pressi di Playa de Belén, nel dipartimento di Norte de Santander. L'aereo era partito da Cúcuta ed era diretto a Ocaña, località distante circa 100 chilometri a nord-ovest. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

© Dayitalianews.com - Tragedia aerea nel nord della Colombia: precipita un aereo, nessun sopravvissuto

