Schianto in galleria sulla SS36 | caos traffico sulla Lecco-Ballabio e in città

Nel pomeriggio di domenica 14 dicembre, un incidente in una galleria sulla SS36 ha provocato un grave blocco del traffico tra Lecco e Ballabio, creando disagi sia sulla strada statale che in città. La collisione ha causato caos e rallentamenti, interrompendo la circolazione nella zona di Bione.

Nel tardo pomeriggio di domenica 14 dicembre un incidente stradale ha paralizzato la viabilità sulla SS36 racc, meglio nota come Lecco-Ballabio, all'interno della galleria Valsassina che si trova in zona Bione. Lo schianto è avvenuto intorno alle 16 in direzione nord, nella corsia che dalla.

