Tra percorsi abilitanti e GPS a che punto siamo? Le risposte alle vostre domande QUESTION TIME con Semeraro LIVE Giovedì 29 gennaio alle 15 | 00

Giovedì 29 gennaio alle 15:00 si terrà una diretta con Semeraro per rispondere ai dubbi sui percorsi abilitanti e il GPS. Martedì sono usciti i decreti che indicano le tappe per l'anno accademico 2025-2026, e molti studenti vogliono capire a che punto siamo. La domanda più comune riguarda le scadenze e le modalità di accesso, mentre altri chiedono se ci saranno cambiamenti rispetto agli anni precedenti. La discussione si concentra anche sui tempi di approvazione e sulle possibili novità in arrivo.

Martedì 27 gennaio sono stati pubblicati i decreti che indicano i percorsi abilitanti per l’anno accademico 2025-2026. Migliaia di aspiranti docenti erano in attesa dei provvedimenti emanati dal Ministero dell’Università. Adesso saranno le singole università a promulgare i bandi. Non solo corsi abilitanti, però. Grande attesa per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. La redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). In collegamento Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

