Tra Oriente e Occidente | sul palco la musica di Bahrami e le parole di De Bortoli

La stagione 20252026 della Fondazione Luigi Bon si apre con un evento che unisce culture e linguaggi: sul palco, la musica di Bahrami e le parole di De Bortoli. Un appuntamento che contribuisce a arricchire il calendario musicale, offrendo un momento di riflessione e ascolto condiviso. La rassegna prosegue con una programmazione pensata per coinvolgere un pubblico vario e appassionato.

È incredibile constatare come i sentimenti non siano legati a una determinata cultura, ma siano davvero universali. Il programma del concerto si aprirà con la prima Partita del sommo Bach, che dipinge un perfetto parlamento musicale, unendo tutta la cultura europea, dalla Germania alla Francia, fino all'Italia, senza dimenticare l'Oriente, attraverso una delle Sarabande più travolgenti e immaginifiche della sua produzione tastieristica. Il viaggio prosegue poi con quattro mazurche del poeta del pianoforte Fryderyk Chopin e con le danze rumene di Béla Bartók, dalla fortissima matrice popolare, che esprimono sentimenti differenti amalgamati ad un virtuosismo da giocoliere.

A Viterbo, presso il polo monumentale “Colle del Duomo”, si inaugura venerdì 19 dicembre alle 16:30 una mostra collettiva intitolata “Metamorfosi”, che presenta le opere di nove giovani artisti cinesi, esplorando un dialogo tra Oriente e Occidente.

