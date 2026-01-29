Tra boxe e fitness, S-Lab apre le porte ad Ancona. La palestra, inaugurata ad ottobre 2025, ha superato i primi mesi di rodaggio e ora si prepara a diventare un punto di riferimento per chi cerca sport e benessere. Aperta a tutti, la struttura si propone di attirare sia i campioni sia chi vuole semplicemente mantenersi in forma.

ANCONA – Ha aperto nell’ottobre 2025 e, dopo un necessario periodo di assestamento, punta a lanciarsi definitivamente nel 2026 la palestra Strenght Lab, meglio conosciuta dai più semplicemente come S-Lab. Si tratta di una struttura spaziosa e accogliente quella di via Sacco e Vanzetti, a due passi dal bowling di Ancona, dove boxe e sala pesi-fitness sono le specialità che hanno già attratto un bel numero di iscritti. Per quello che riguarda il pugilato, la sezione di 270mq è a tutti gli effetti la “tana” del Team Boxe Ancona, con il coach Diego Pieroni e il suo aiutante Matteo Rinaldi a effettuare lezioni per ogni fascia di età (anche 5-12 anni e 13-17 anni) sia per chi vuole semplicemente tenersi in forma e magari sfogarsi un po’, sia per chi vuole tentare un giorno di salire sul ring per incrociare i guantoni contro un avversario ufficiale.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Strenght Lab

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

[Episodio completo] La palestra di boxe rise quando mi iscrissi, non sapendo che avevo ucciso un

Ultime notizie su Strenght Lab

Argomenti discussi: Tra boxe e fitness: S-Lab è la palestra dei campioni aperta a tutti; Boxe, Kickboxing e Muay Thai: sabato 24 gennaio l'appuntamento a Edenlandia; Quei ’Pugni pesanti’. Storia del pugile eroe sul ring della guerra; Musile, il 31 gennaio la IV edizione dell’International Master Fight.

Brooklyn Fitboxing: cos’è il nuovo allenamento tra fitness e beneficenzaTutti pazzi per il Brooklyn Fitboxing, ma che cos’è e di che si tratta? Brooklyn Fitboxing sta rapidamente diventando una delle discipline fitness più popolari e coinvolgenti sul panorama italiano ed ... greenme.it

Armando Casamonica, tra boxe, cultura e cortometraggiLa boxe incontra la cultura in questo autunno 2024! Mentre si appresta a difendere il titolo dei superleggeri il prossimo 26 Ottobre a Palermo, in modo da accedere ai campionati europei in caso di ... tg24.sky.it

Boxing LAB Milano. Tonic Walter · Stay There. 20 CLASSI Acquista il nuovo pacchetto di Boxing Lab! É gia online su app e sito web Boxing Lab Milano Boxe - facebook.com facebook