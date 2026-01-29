Toscana sotto il peso del caro-spesa | Firenze segna aumenti record per caffè burro e passata

La Toscana sta vivendo un aumento dei prezzi che pesa sul portafoglio dei cittadini. A Firenze, i rincari sono arrivati a livelli record: il caffè, il burro e la passata di pomodoro costano di più rispetto allo scorso anno. La spesa quotidiana diventa sempre più difficile da gestire per molte famiglie, che devono fare i conti con bollette più salate e prodotti più cari.

La denuncia di Coldiretti: "In cinque anni i prezzi dei generi alimentari che compongono la lista della spesa hanno continuato a crescere" Dal caffè tostato al burro, dalla pasta alla passata di pomodoro: la lista della spesa è diventata sempre più costosa. In un anno, acquistare i prodotti alimentari di base è costato in media oltre 530 euro, segnando aumenti record che pesano su famiglie e agricoltori. Un incremento percentuale, considerando la spesa media, del 14% rispetto al 2021, che spaventa sempre di più i toscani alle prese con aumenti record di pane, pasta, passate di pomodoro, tonno in scatola, latte, surgelati, cereali e molto altro.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Nel 2025, si sono registrati aumenti significativi nei prezzi di gioielli e caffè, mentre l’olio e gli smartphone hanno visto una diminuzione dei costi.

