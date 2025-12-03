Torre Annunziata torna l’appuntamento con il Mercato della Terra
Il Mercato della Terra celebra le eccellenze locali con il pomodorino del piennolo del Vesuvio DOP protagonista dell’edizione di dicembre.. Torna il consueto appuntamento con il Mercato della Terra a Torre Annunziata. Domenica 7 dicembre, dalle 9 alle 13, corso Umberto I (da via Gino Alfani a via dei Mille) sarà chiuso al traffico per ospitare gli stand di coltivatori e produttori di Slow Food. Protagonista di questa domenica di dicembre il pomodorino del piennolo del Vesuvio DOP. L’iniziativa, organizzata dalla condotta Slow Food Vesuvio e promossa dal Comune di Torre Annunziata, si avvale della collaborazione di ACTA, l’Associazione dei commercianti di Torre Annunziata che resteranno aperti per l’occasione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
