Torna il Mercatissimo l' appuntamento dedicato al second hand del Gruppo di preghiera di Montepaolo
Come ogni secondo weekend del mese, sabato 7 e domenica 8 febbraio si rinnova il “Mercatissimo”, il mercatino dell'usato organizzato dal Gruppo di preghiera di Montepaolo in un'ottica volta alla solidarietà e al riuso. I partecipanti potranno trovare occasioni curiosando tra abbigliamento, scarpe.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondimenti su Montepaolo Uso
Largo al second hand, nel weekend torna il "Mercatissimo" del Gruppo di preghiera di Montepaolo
Nel fine settimana del 10 e 11 gennaio, il “Mercatissimo” del Gruppo di preghiera di Montepaolo ritorna con il suo mercato dedicato al riuso.
Nuovo appuntamento con il 'Mercatissimo' del gruppo di preghiera di Montepaolo
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.