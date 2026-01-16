Torino Simeone e Ismajli ancora in dubbio per la Roma

Il Torino si avvicina alla partita contro la Roma di domenica alle 18:00 con alcuni dubbi di formazione. Giovanni Simeone e Ardian Ismajli non hanno partecipato all’allenamento con il gruppo, continuando un lavoro personalizzato. La loro presenza in campo resta incerta, influenzando le scelte dell’allenatore in vista della delicata sfida di campionato.

Il Torino prepara la sfida di domenica alle 18:00 contro la Roma con due incognite pesanti: Giovanni Simeone e Ardian Ismajli anche oggi non si sono allenati con il gruppo, proseguendo un lavoro differenziato che mantiene entrambi in forte dubbio per il match di campionato. Lo staff tecnico e medico granata continua a muoversi con estrema prudenza, rinviando ogni decisione definitiva alle prossime ore. Baroni aspetta segnali dal campo. Per Marco Baroni, la seduta di allenamento in programma domani pomeriggio sarà decisiva. Solo allora si potrà capire se esistano margini reali di recupero oppure se sarà necessario rinviare il rientro dei due giocatori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

