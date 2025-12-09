Timothée Chalamet e Kylie Jenner coordinati in arancio Marty Supreme

Chi parlava di crisi ha dovuto fare marcia indietro, perché Timothée Chalamet e Kylie Jenner non soltanto stanno ancora insieme, ma hanno deciso di presentarsi con look coordinati color arancio alla première dell’ultimo film dell’attore, Marty Supreme. GUARDA LE FOTO Kardashian-Jenner: l’albero genealogico della famiglia, in foto. Timothée Chalamet e Kylie Jenner in arancio “Marty Supreme”. La coppia è arrivata al Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills mano nella mano, e ha percorso il red carpet abbracciandosi e posando per i fotografi, avvolta in due ensemble color mandarino. I look erano firmati Chrome Hearts, che ha personalizzato per Chalamet pantaloni e giacca di pelle e camici a con bottoni gioiello, e per Jenner un abito cut-out dalla scollatura vertiginosa. 🔗 Leggi su Amica.it

