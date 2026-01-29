The karaoke show torna all’Imperatore bar a Porto Cesareo

Questa sera l’Imperatore Bar di Porto Cesareo ospita di nuovo The Karaoke Show. Dopo il successo delle ultime serate, il locale torna a riempirsi di musica e allegria. Sul palco si esibiranno appassionati e cantanti amatoriali, pronti a coinvolgere il pubblico in un’altra serata di divertimento. L’evento è atteso con entusiasmo dagli abitanti della zona, che già si preparano a trascorrere qualche ora di svago tra musica e socialità.

PORTO CESAREO – Dopo il successo delle ultime serate, The Karaoke Show torna venerdì 30 gennaio all'Imperatore Bar di Porto Cesareo con un nuovo appuntamento dedicato alla musica dal vivo e al coinvolgimento del pubblico. L'evento prenderà il via alle ore 21:00 e vedrà sul palco Andrea Cirfeta.

