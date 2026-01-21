tesla musk frena sul futuro robotaxi e umanoidi partono al rallentatore

Tesla rallenta i suoi progetti di robotaxi e robot umanoidi. Dopo le attese, il debutto commerciale del Cybercab e di Optimus è stato posticipato, con tempi di sviluppo più lunghi rispetto alle previsioni iniziali. La società di Elon Musk sembra voler adottare un approccio più prudente, rimandando l’entrata sul mercato di queste tecnologie innovative. La fase di lancio si prospetta più lenta, ma il percorso verso l’automazione continua.

La rivoluzione promessa da Tesla si farà attendere ancora un po’. Il debutto produttivo del Cybercab (nella foto), il robotaxi completamente autonomo, e di Optimus, il robot umanoide destinato a cambiare il lavoro industriale e domestico, sarà molto più lento del previsto. A dirlo senza giri di parole è Elon Musk, che ha definito la fase iniziale della produzione “agonizingly slow”, agonizzante, prima di un’accelerazione prevista solo più avanti nel tempo. Il Cybercab, veicolo elettrico privo di volante e pedali, rappresenta uno dei progetti più ambiziosi di Tesla. Secondo Musk, la produzione su larga scala non partirà prima del 2026, dopo una lunga fase di messa a punto delle linee industriali e dei processi produttivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

