Terna nuovi elettrodotti interrati per l’area industriale di Nola | investimento da 50 mln

Terna ha annunciato l’avvio di un nuovo progetto per l’interramento di elettrodotti nell’area industriale di Nola. L’investimento previsto è di 50 milioni di euro. Dopo aver ottenuto l’ok dal Ministero dell’Ambiente, l’azienda ha pubblicato un avviso con le particelle catastali delle aree coinvolte. Ora si aspetta il via libera definitivo per realizzare i nuovi collegamenti della cabina “Asi Nola” alla rete di trasmissione nazionale.

“A seguito dell’avvio, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’iter autorizzativo per il progetto di connessione della cabina primaria “Asi Nola” alla rete di trasmissione nazionale, Terna pubblica l’avviso con le particelle catastali delle aree potenzialmente interessate dall’intervento in provincia di Napoli”. Lo comunica la società guidata da Giuseppina Di Foggia precisando l’opera per la quale saranno investiti “complessivamente circa 50 milioni di euro, prevede la realizzazione di due nuovi elettrodotti per una lunghezza di 15 km, che interesseranno i territori dei comuni di Nola, Marigliano e Brusciano”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha approvato il progetto di Terna per le Groane, che prevede l’interramento di 15 chilometri di cavi elettrici e la realizzazione di due nuove stazioni a Cesano Maderno e Barlassina, segnando un importante passo avanti nella modernizzazione delle infrastrutture energetiche della zona.

