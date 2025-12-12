Groane addio agli elettrodotti Sì del ministero al piano di Terna Interrati 15 chilometri di cavi

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha approvato il progetto di Terna per le Groane, che prevede l’interramento di 15 chilometri di cavi elettrici e la realizzazione di due nuove stazioni a Cesano Maderno e Barlassina, segnando un importante passo avanti nella modernizzazione delle infrastrutture energetiche della zona.

Via libera dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica al progetto di Terna per le Groane: cavi elettrici interrati per 15 chilometri e due nuove stazioni, a Cesano Maderno e Barlassina. Il ministero ha approvato il piano per la razionalizzazione della rete elettrica nell’area Ovest della Brianza che interessa i comuni di Seveso, Barlassina, Cesano Maderno, Cogliate e Ceriano Laghetto. "L’intervento consentirà di incrementare l’efficienza e l’adeguatezza della rete locale", spiega una nota della società di distribuzione dell’energia elettrica guidata da Giuseppina Di Foggia. Terna ha previsto un investimento di oltre 160 milioni di euro per l’intervento che consiste nella realizzazione di 15 chilometri di linee in cavo interrato e la demolizione di 7,3 chilometri di elettrodotti aerei localizzati prevalentemente nel Parco delle Groane e in aree densamente urbanizzate dei comuni di Seveso e Cesano Maderno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it