Centrale Caleotto Azione Lecco | Auspicabile sospendere la delibera di variante in attesa della VIA regionale
Con riferimento alla delicata e fondamentale questione della centrale del Caleotto, a fronte di alcune posizioni espresse dall'amministrazione comunale nella V Commissione, come direttivo provinciale di Azione Lecco, ci sembra doveroso evidenziare che l'ordinamento consente la sospensione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
POLITICA - Centrale del Caleotto. Cesana e Valsecchi chiedono di sospendere la delibera di variante urbanistica https://lecconotizie.com/politica/lecco-politica/centrale-del-caleotto-cesana-e-valsecchi-chiedono-di-sospendere-la-delibera-di-variante-urbanisti - facebook.com Vai su Facebook
Centrale del Caleotto. Cesana e Valsecchi chiedono di sospendere la delibera di variante urbanistica lecconotizie.com/politica/lecco… via @Lecco Notizie Vai su X
Centrale del Caleotto. Azione: “Come è possibile che nessuno abbia rilevato le incongruenze?” - Non smette di far discutere il progetto legato al teleriscaldamento “Nello Studio Preliminare Ambientale presentato alla Regione c’è grossolano errore di calcolo che sovrastima di un fattore mille le ... Da msn.com
Lecco, lo spettro di due ciminiere al Caleotto: dietro Villa Manzoni sorgeranno torri di 25 metri - In centro a Lecco, vicino ad abitazioni e scuole, due ciminiere alte venticinque metri. Scrive ilgiorno.it
Centrale del Caleotto, Regione Lombardia scrive ad Acinque: “Chiarimenti entro 10 giorni” - Dopo la segnalazione dell’errore nella stima delle emissioni dell’impianto la Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia ha inviato una formale richiesta di chiarimenti alla società A ... Si legge su msn.com