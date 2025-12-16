Dal Parco ai frantoi Viaggiare su un filo d’olio arriva all’evento finale nella Valle dei Templi

Si avvicina l’evento finale di “Viaggiare su un filo d’olio”, il progetto che unisce formazione, inclusione sociale e valorizzazione tra il Parco archeologico della Valle dei Templi e il frantoio Val Paradiso, giungendo alla sua conclusione nell’edizione 2025. Un’iniziativa che promuove il territorio attraverso percorsi di cultura e tradizione, coinvolgendo diverse realtà locali.

