La Supermedia di oggi mostra che il centrodestra si ferma sotto il 48%, mentre il centrosinistra registra dati migliori. I numeri sono ancora in movimento e resta da capire se rappresentano cambiamenti concreti o solo oscillazioni temporanee. La situazione resta incerta, ma gli ultimi dati indicano una leggera differenza tra le due coalizioni.

AGI - La Supermedia di oggi torna a mostrare alcune variazioni interessanti, anche se, come sempre, non si può ancora dire se si tratta di oscillazioni statistiche o di vere e proprie tendenze. La tendenza generale è una flessione di tutti i partiti del centrodestra, con la coalizione di governo che scende sotto il 48% e le opposizioni del 'campo largo' che si rafforzano. Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: FDI 29,9 (-0,3) PD 22,2 (-0,2) M5S 12,4 (+0,4) Forza Italia 8,6 (-0,3) Lega 8,1 (-0,3) VerdiSinistra 6,5 (+0,2) Azione 2,9 (-0,3) Italia Viva 2,3 (-0,2) +Europa 1,9 (+0,4) Noi Moderati 1,2 (+0,1)* non rilevato da Tecné. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Supermedia: centrodestra sotto il 48%, centrosinistra meglio

Approfondimenti su Supermedia Centrodestra

La Supermedia di AGIYoutrend analizza le ultime tendenze elettorali, evidenziando un margine di soli 2 punti tra il campolargo e il centrodestra.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Supermedia Centrodestra

Argomenti discussi: Sondaggi politici: FdI primo partito, PD in crescita ma gli equilibri non cambiano; Sondaggio Supermedia premia FdI e rilancia il Pd mentre il M5S arretra nei consensi; Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sale ancora, Pd cresce, M5S rallenta, giù Lega e FI; Sondaggi 2026, Meloni da record, Pd crolla, M5s sale, stabili Lega e FI.

Sondaggio Supermedia premia FdI e rilancia il Pd mentre il M5S arretra nei consensiLa Supermedia delle rilevazioni realizzata da YouTrend per Agi fotografa un quadro in cui il baricentro politico rimane saldamente nelle mani del partito ... assodigitale.it

Supermedia Youtrend/Agi: crescono FdI e PD, in calo i 5 StelleOgni settimana Youtrend elabora la Supermedia, una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto effettuati dai principali istituti italiani. Quella di questa settimana si basa su 8 ... youtrend.it

La prima supermedia youtrend dell’anno conferma il buon momento anche per il centrodestra, che guadagna oltre un punto rispetto all’ultima rilevazione. Nel referendum avanza il ‘sì’ Leggi l'articolo #politica facebook