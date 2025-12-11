Tra il campolargo e il centrodestra solo 2 punti La Supermedia di AGI Youtrend
La Supermedia di AGI/Youtrend analizza le ultime tendenze elettorali, evidenziando un margine di soli 2 punti tra il campolargo e il centrodestra. Questa rilevazione, grazie all'ampio numero di dati raccolti, offre un quadro aggiornato e affidabile sulla situazione politica attuale, sottolineando la vicinanza tra le principali coalizioni.
AGI - Anche quella di oggi è una Supermedia molto 'robusta', perchè basata su un numero di rilevazioni molto consistente. Difficile quindi ridimensionare le tendenze che emergono, a cominciare dal calo (-0,7%) di FdI che scende nuovamente sotto quota 30% e dalla crescita (+0,8%) di M5s. Sono essenzialmente questi due dati a 'trascinare' il dato aggregato relativo alle coalizioni, che vede un significativo riavvicinamento tra centrodestra (-1,0%) e campo largo (+0,8%), ad oggi separati da soli 2,2 punti. Quanto invece alla Supermedia 'speciale' sul referendum costituzionale, ancora in vantaggio i Si' con il 56,7% (+0,6 in un mese). 🔗 Leggi su Agi.it
