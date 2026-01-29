Questa sera a Milano torna l’estrazione del SuperEnalotto con un jackpot da oltre 112 milioni di euro. La caccia al “6” è aperta, e in molti sperano di riuscire a prendere il colpo grosso. I numeri di Lotto e 10eLotto sono in arrivo e l’attenzione è tutta puntata sui risultati di questa estrazione.

Milano, 29 gennaio 2026 – È caccia grossa, questa sera giovedì 29 gennaio 2026, al “6” al SuperEnalotto con un jackpot ricchissimo da 112 milioni e 500mila euro. Superenalotto da record a Lodi: vinti 209 milioni L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui a partire dalle ore 20 la diretta dell’estrazione di oggi di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto Articolo in aggiornamento Lotto e SuperEnalotto, nuove regole dal 27 gennaio: annullamento delle giocate e vincite garantite Una curiosità statistica: il primo Jackpot della storia del SuperEnalotto fu centrato a gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperEnalotto oggi, 29 gennaio 2026: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Approfondimenti su SuperEnalotto Gioco

Milano, 2 gennaio 2026 – Questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, si tengono le estrazioni del SuperEnalotto, del Lotto e del 10eLotto.

Ecco i numeri estratti oggi, 5 gennaio 2026, per il Superenalotto, il Lotto e il 10eLotto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 20/01/2026

Ultime notizie su SuperEnalotto Gioco

Argomenti discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 27 gennaio: nessun 6 centrato; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi martedì 27 gennaio 2026; SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 16 di martedì 27 gennaio 2026; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 27 gennaio 2026: numeri vincenti, quote e jackpot.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 29 gennaio 2026: i numeri vincenti e quoteEstrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di giovedì 29 gennaio 2026. Su questa pagina le estrazioni in tempo reale, tutti i numeri vincenti e le quote, con ... ilgazzettino.it

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 29 gennaio 2026: numeri vincenti e quote di oggi in direttaEstrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di giovedì 29 gennaio 2026: su Leggo.it a questa pagina le estrazioni in ... msn.com

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 27 gennaio (Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso del SuperEnalotto di oggi martedì 27 gennaio 2026. Centrati invece otto '5' che vincono 23.123,79 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sal - facebook.com facebook

Superenalotto e Lotto, cosa cambia da oggi: le nuove regole sulle puntate, i premi e la «tassa della fortuna» x.com