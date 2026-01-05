Superenalotto oggi 5 gennaio 2026 | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Ecco i numeri estratti oggi, 5 gennaio 2026, per il Superenalotto, il Lotto e il 10eLotto. In questa pagina troverai tutte le informazioni aggiornate sulle estrazioni di oggi, con i numeri vincenti e i risultati delle diverse lotterie. Un riferimento utile per chi segue con attenzione le estrazioni e desidera conoscere i numeri estratti in tempo reale.

Milano, 5 gennaio 2026 – Nuova estrazione di Superenalotto, Lotto e 10eLotto oggi lunedì 5 gennaio 2026. La sestina vincente vale oggi un montepremi stellare di 101 milioni e 200mila euro. Seguite su questa pagina la diretta a partire dalle ore 20 per scoprire i numeri vincenti. L’ultimo “6”, come ricordiamo sempre a scopo “propiziatorio” è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia: con una schedina da 5 euro un fortunato vincitore si è portato in casa 35 milioni di euro. Appena due mesi prima, il 20 marzo 2025 a Roma, un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

