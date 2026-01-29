Sull’IA l’Ue corre a velocità diverse Lo rivela il rapporto di OpenAI

L’Europa si muove a diverse velocità nell’uso dell’intelligenza artificiale. Secondo un rapporto di OpenAI, l’UE ha un livello di utilizzo superiore del 17% rispetto alla media globale. La notizia fa capire che alcuni paesi europei stanno investendo molto in questa tecnologia, mentre altri sono più indietro. Il divario tra le nazioni si fa sentire, e le differenze potrebbero influenzare lo sviluppo futuro dell’AI nel continente.

Che l’Europa si trovi sopra la media globale (+17%) per utilizzo dell’intelligenza artificiale avanzata è sicuramente un’ottima notizia. Il problema è che nell’Unione europea ci sono Paesi che la utilizzano tanto di più rispetto ad altri. Il gap è importante e ancor di più è provare a ridurlo, se non addirittura ad azzerarlo. È un discorso centrale per lo sviluppo europeo. Le previsioni per il futuro sono tutt’altro che rosee, a cominciare da un invecchiamento della popolazione preoccupante da cui, a cascata, derivano conseguenza sulla produttività. L’Ia è un argine a questa caduta: come sottolinea la Banca Centrale Europa, la tecnologia ha già provveduto ad aumentare il 4% della produzione europea. 🔗 Leggi su Formiche.net

