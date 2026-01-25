Cosa rivela lo sfogo di Zelensky sull’Ue La lettura di Cazzola

Lo sfogo di Zelensky a Davos evidenzia le percezioni di insoddisfazione nei confronti dell’Unione europea. Nel suo intervento, il presidente ucraino ha ricordato le sue parole dell’anno precedente, sottolineando che, a suo avviso, poco è cambiato nelle risposte e nelle azioni dell’UE. Questa dichiarazione offre uno spunto di riflessione sulla relazione tra l’Ucraina e le istituzioni europee in un momento di crescente tensione internazionale.

A Davos Volodymyr Zelensky ha svolto un intervento molto critico nei confronti dell’Unione europea. Ricordando che nel suo discorso dell’anno precedente aveva ribadito che “L’Europa deve sapere come difendersi’’ Zelensky ha voluto sottolineare che nulla è cambiato. La situazione è rimasta la stessa come sono le stesse le parole che si dicono. È stato questo l’incipit di una dura requisitoria contro quei limiti che non si è riusciti a superare e che restano tuttora presenti nell’ambito di una prospettiva sempre più incerta. Il tono del discorso ha dato l’impressione di uno sfogo, di una rivalsa a lungo introiettata durante gli anni della guerra, durante i quali Zelensky ha vissuto la contraddizione tra quanto sarebbe stato necessario all’Ucraina e quanto era messo a disposizione dagli alleati. 🔗 Leggi su Formiche.net

