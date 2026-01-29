Sulle tracce di Alan Lomax | un viaggio musicale nella Valle dei Trulli

Venerdì sera a Pezze di Greco, si terrà la presentazione del nuovo libro su Alan Lomax, l’americano che ha documentato la musica della Valle dei Trulli. L’evento si svolgerà alle 20:30 presso una sede ancora da definire. Il volume, intitolato

L'opera, frutto della meticolosa ricerca del musicista e studioso indipendente Massimiliano Morabito, componente del prestigioso Canzoniere Grecanico Salentino, ricostruisce il percorso straordinario che il celebre etnomusicologo americano Alan Lomax intraprese nella Puglia del 1954. Un'avventura di ricerca che ha permesso di preservare e documentare l'essenza sonora di un territorio ricco di tradizioni. Il volume si impreziosisce della prestigiosa prefazione di Anna Lomax Wood, figlia dell'etnomusicologo e lei stessa protagonista di un importante lavoro di salvaguardia dei patrimoni di cultura orale, conferendo all'opera una dimensione internazionale.🔗 Leggi su Brindisireport.it

prosegue l'interesse per la loro presenza storica in questa regione.

San Donaci rinnova il suo legame con le radici culturali

In "Inner Flight" su "Screamadlica", i Primal Scream campionano "The Great Pretender" da "Taking Tiger Mountain (by Strategy)" di Brian Eno, oltre a un pezzo di Dr. John e un altro di Alan Lomax.