Strand Larsen dal Milan alla Premier League | conteso tra Leeds e…

Strand Larsen lascia il Milan dopo un anno e ora si trova al centro di una vera e propria corsa tra Leeds e un altro club ancora da rivelare. L’attaccante norvegese, arrivato nel 2017, non ha trovato molto spazio in rossonero e ora cerca una nuova opportunità in Premier League. Le trattative sono già in corso e il suo futuro resta ancora tutto da decidere.

La sua avventura al Milan non è durata poi così tanto, soltanto 1 anno: dal 2017 al 2018. Oggi, invece, quella che era considerata una sorta di meteora sembra aver stupito tutti: il giovane ex attaccante rossonero Jorgen Strand Larsen sembra essere finalmente sbocciato, attirando su di lui gli occhi di diverse squadre. L'attaccante norvegese, dopo l'avventura al servizio del Celta Vigo, si è trasferito in Premier League al Wolverhampton, squadra con cui è riuscito finalmente a consacrarsi. Con la maglia dei 'Wolves', l'ex rossonero ha messo a segno 15 gol di 48 presenze.

