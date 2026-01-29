Stop alle bustine monodose perché ketchup e maionese spariranno dai ristoranti

Le bustine di ketchup e maionese spariranno dai ristoranti italiani. L’Unione Europea ha deciso di eliminare le confezioni monodose per ridurre i rifiuti di plastica. Da ora in poi, i clienti troveranno salse da versare in contenitori riutilizzabili o in dispenser più sostenibili. La novità riguarda un passo concreto verso un consumo più responsabile, anche se molti ristoratori sono già in attesa di capire come modificare le loro abitudini.

"Dispenser sì per l'ambiente, ma se diventano "fontane libere" di salse, nutrizionalmente è un autogol. La soluzione pratica è semplice: dosi piccole, erogatori a pressione controllata, e soprattutto meno salsa come default". Facciamo il punto con il nutrizionista Febo Quercia Non è solo una questione di plastica. Le nuove direttive europee sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio mettono nel mirino uno degli oggetti più comuni (e meno discussi) della ristorazione: le bustine monodose di ketchup, maionese e altre salse. Nel settore HORECA, queste confezioni usa e getta sono destinate a scomparire quasi del tutto: dal 2030 non troveremo più le classiche bustine nei ristoranti europei, con poche eccezioni legate a contesti sanitari o al consumo immediato nel take-away.

A partire dal 12 agosto 2026, l’Unione Europea introdurrà nuove normative sugli imballaggi, con l’obiettivo di ridurre l’uso di plastica monouso.

A partire dal 2030, in Italia sarà vietato l’uso di bustine monodose di ketchup, maionese e altri condimenti nei ristoranti per il consumo sul posto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

