Starfleet Academy visto dagli insegnanti del mondo di Star Trek | intervista al cast

Questa settimana, il cast di Starfleet Academy si mette davanti alle telecamere per parlare della nuova serie. Robert Picardo, Tig Notaro e Gina Yashere raccontano cosa significa interpretare i personaggi e cosa si aspetta dagli spettatori. Gli attori spiegano come hanno affrontato il ruolo e svelano qualche dettaglio sulle riprese e le storie che vedremo. La serie segue le avventure di un gruppo di giovani cadetti all’interno dell’accademia spaziale, e già si preannunciano emozioni e colpi di scena.

Robert Picardo, Tig Notaro e Gina Yashere fanno parte del cast della serie che segue le avventure di un gruppo di giovani cadetti dell'accademia spaziale. In streaming su Paramount+. Le avventure spaziali della Starfleet Academy sono solo all'inizio e proseguiranno settimanalmente, su Paramount+, fino a metà marzo. Ed è l'occasione per approfondire poco per volta il mondo di questa serie che rappresenta qualcosa di nuovo nel mondo del franchise creato nel 1966 da Gene Roddenberry, perché ci porta per la prima volta nell'attesa Accademia della flotta stellare, per seguire le vicende della prima nuova classe di cadetti in oltre un secolo, mentre studiano per diventare ufficiali.

