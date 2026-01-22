Starfleet Academy e quell’angolo tanto atteso del mondo di Star Trek

La Starfleet Academy, nuova serie dell’universo di Star Trek su Paramount+, offre uno sguardo approfondito sulla formazione dei giovani ufficiali spaziali. Gli autori hanno condiviso le motivazioni dietro le scelte narrative e i temi affrontati, offrendo ai fan un’interpretazione fresca e fedele dell’universo stellare. Questa produzione amplia l’universo di Star Trek, mantenendo l’attenzione sulla crescita dei personaggi e sulle sfide del viaggio spaziale.

La Starfleet Academy ha aperto i battenti su Paramount+. Ci siamo fatti raccontare dagli autori quali sono state le scelte fatte per la nuova serie dell'universo di Star Trek. Sessant'anni anni e non sentirli. È infatti un anno importante, il 2026, per l'universo di Star Trek che arriva alla sua sesta decade dal debutto del 1966. 60 anni che vengono celebrati con una nuova serie, Starfleet Academy che, come suggerisce il titolo, ci porta nell'iconico campus della Flotta Stellare a San Francisco per seguire la prima nuova classe di cadetti da oltre un secolo. Un appuntamento a lungo atteso anche dai fan, che potranno seguire le gesta di giovane aspiranti esploratori spaziali nell'accademia guidata da Holly Hunter, tra sfide, inevitabili rivalità e una minaccia da non trascurare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

