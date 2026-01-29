Stanghellini Perilli Fu il principe del Foro Una targa per ricordarlo in piazza Kennedy

Domani mattina, alle 11, piazza Kennedy si anima con l’inaugurazione di una targa in memoria di Massimo Stanghellini Perilli, il famoso avvocato e principe del Foro scomparso 21 anni fa. L’amministrazione comunale ha deciso di ricordarlo con un gesto semplice ma significativo, posizionando la targa nel giardinetto davanti a palazzo Rasponi. La città rende omaggio a uno dei personaggi più rappresentativi del secolo scorso, che ha lasciato un segno profondo nel mondo civile, culturale e giuridico.

Laureatosi in giurisprudenza col massimo dei voti nel 1930, Massimo Stanghellini dedicò il periodo della gioventù all'approfondimento della conoscenza del mondo e della lingua inglese: trascorse infatti lunghi periodi prima in Inghilterra e poi in America (da cui rientrò con il transatlantico Rex, reso famoso da Fellini, nel suo viaggio inaugurale) e la conoscenza della lingua inglese gli permise poi di interagire con le forse alleate nella fase della liberazione della città.

