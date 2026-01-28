In piazza Kennedy una targa in ricordo di Massimo Stanghellini Perilli

Questa mattina in piazza Kennedy si è svolta l’inaugurazione di una targa in memoria di Massimo Stanghellini Perilli, l’avvocato ravennate scomparso. Alle 11, davanti al palazzo Rasponi Dalle Teste, amici e conoscenti si sono riuniti per ricordarlo con un momento semplice ma significativo.

Venerdì 30 gennaio, alle 11, in piazza Kennedy, lato palazzo Rasponi Dalle Teste, verrà inaugurata una targa in memoria dell’avvocato ravennate Massimo Stanghellini Perilli. Interverranno il vice sindaco Eugenio Fusignani, altre autorità e rappresentanti di istituzioni e associazioni locali, familiari e amici. “Dedicare una targa a un cittadino illustre come Massimo Stanghellini Perilli – sostiene il vice sindaco Eugenio Fusignani – significa celebrare un pezzo di storia della città; quest’uomo competente, appassionato e versatile ha infatti dato un importante contributo allo sviluppo e alla crescita di Ravenna, della Romagna e della stessa regione, rivestendo ruoli chiave in momenti decisivi per la pace, l’economia, la cultura, la socialità.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

