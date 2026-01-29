Dopo aver stretto un accordo pluriennale con la Williams, Sparco torna nel mondo della Formula 1. L’azienda italiana, nota per le sue componenti di alta qualità, si aggiunge a McLaren e Red Bull nel fornire parti tecniche alla squadra britannica. La collaborazione segna una nuova fase per Sparco, che punta a rafforzare la propria presenza nel massimo campionato automobilistico.

Cosa condividono Nigel Mansell, Jacques Villeneuve e Damon Hill? Per gli appassionati la risposta è semplice: si sono laureati campioni del mondo di F1 su una Williams. E tutti indossavano una tuta Sparco. Una partnership che ha segnato l’epoca d’oro del team britannico negli anni Novanta e che oggi torna alla ribalta con l’annuncio dell’accordo tra l’azienda italiana e la Williams F1 per la fornitura di abbigliamento tecnico a piloti e meccanici dal 2026. La collaborazione è pluriennale, come riporta il comunicato ufficiale: "Sparco entrerà a far parte del Team di F1 Atlassian Williams in qualità di fornitore ufficiale di abbigliamento tecnico e da gara, mettendo a disposizione tutte le tute da gara e da meccanico per il team dal 2026 in poi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sparco: rinasce il legame d'oro con la Williams F1

Approfondimenti su Sparco Williams

Igor Protti, simbolo di Livorno, riceve la Livornina d'Oro per il suo esempio di dedizione allo sport, forte legame con la città e impegno nella comunità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sparco Williams

Argomenti discussi: Sparco: rinasce il legame d'oro con la Williams F1.