Nella serata del 9 gennaio 2026, a Milano, un uomo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia nel quartiere Giambellino. L’operazione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti, trovate durante una perquisizione. L’arrestato è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga in città.

Milano, 9 gennaio 2026 – La polizia di Stato ha arrestato un cittadino egiziano di 24 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è avvenuta grazie all'intervento degli agenti della squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, impegnati in un servizio mirato a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nel quartiere Giambellino, a Milano. Milano, nasconde le dosi di droga sotto le foglie: arrestato A destare i sospetti degli agenti è stato il comportamento sospetto del 24enne all'interno del parco Antonietta Biffi. Il ragazzo si spostava ripetutamente vicino alle panchine del parco, fermandosi brevemente per poi allontanarsi e apparentemente effettuare degli scambi con altri uomini, che sembravano riguardare la cessione di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spaccia al parco e usa le foglie come “deposito”: pusher arrestato al Giambellino

Leggi anche: Spaccia la droga al parco pieno di bambini e famiglie: arrestato un 19enne

Leggi anche: Spaccio al parco, arrestato pusher albanese: espulso in giornata con un volo per Tirana

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Spaccia eroina e coca nel parco. Poi nasconde la droga sotto le foglie - Aveva dato appuntamento al suo cliente nel parco dello Spiraglio, tra via del Carpentiere e via Scandellara. ilrestodelcarlino.it

Spaccio nel Parco delle Groane: quattro arresti - Cesate, 28 maggio 2025 – La battaglia contro lo spaccio di droga nel perimetro del Parco delle Groane continua a colpi di operazioni di polizia. ilgiorno.it

Il dinamico duo che spaccia nel parco - Sulla loro "attività", però, è stato messo un freno dai carabinieri, che hanno arrestato un 20enne e un 30enne con le ... romatoday.it

ABBIATEGRASSO, OPERAZIONE AL PARCO DELLA "FOLLETTA": GIOVANE DENUNCIATO PER SPACCIO. SEQUESTRATI CONTANTI E UNA BOMBA CARTA L’assessore Bonomi: «Guardia alta per l’incolumità a ridosso del Capodanno» L’attività di contro - facebook.com facebook