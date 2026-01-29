Sondaggi politici | se si votasse oggi in Italia metà degli italiani resterebbe a casa

L’ultimo sondaggio Ixè rivela che meno della metà degli italiani sarebbe disposto a votare se si tornasse alle urne oggi. La maggioranza degli italiani infatti preferisce restare a casa, segno di un forte disinteresse verso la politica. La situazione appare stabile, ma il clima di disaffezione cresce di fronte alle urne.

L'ultimo sondaggio Ixè fotografa un sistema di partiti sostanzialmente stabile, ma inserito in un clima di forte disaffezione: oggi meno di un italiano su due è infatti davvero disposto a votare. In questo contesto, il centrodestra resta in vantaggio, ma in un quadro segnato da bassa partecipazione e da un'area di indecisione ancora potenzialmente decisiva.

A pochi mesi dal referendum sulla riforma della giustizia, l'Italia si divide sull'argomento.

