Sinner probelma fisico contro Shelton? Il team | Chiama il fisio

Jannik Sinner ha lasciato il campo agli Australian Open con un problema fisico. Dopo aver vinto il secondo set contro Ben Shelton, il tennista italiano ha mostrato segni di affaticamento e si è rivolto subito al team chiedendo assistenza. Il suo staff lo ha invitato a chiamare il fisioterapista, sperando di capire meglio cosa abbia infortunato. La partita si è interrotta con l’incertezza sulla sua condizione, lasciando in sospeso il suo cammino nel torneo.

(Adnkronos) – Allarme per Jannik Sinner agli Australian Open 2026? Oggi, mercoledì 28 gennaio, al termine del secondo set vinto 6-4 contro l'americano Ben Shelton nei quarti dello Slam di Melbourne, il tennista azzurro è sembrato accusare un malessere fisico, tanto da rivolgersi, con espressione preoccupata, al suo angolo. "Chiama il fisio", è stato il.

