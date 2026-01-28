Sinner probelma fisico contro Shelton? Il team | Chiama il fisio

Da webmagazine24.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha lasciato il campo agli Australian Open con un problema fisico. Dopo aver vinto il secondo set contro Ben Shelton, il tennista italiano ha mostrato segni di affaticamento e si è rivolto subito al team chiedendo assistenza. Il suo staff lo ha invitato a chiamare il fisioterapista, sperando di capire meglio cosa abbia infortunato. La partita si è interrotta con l’incertezza sulla sua condizione, lasciando in sospeso il suo cammino nel torneo.

(Adnkronos) – Allarme per Jannik Sinner agli Australian Open 2026? Oggi, mercoledì 28 gennaio, al termine del secondo set vinto 6-4 contro l'americano Ben Shelton nei quarti dello Slam di Melbourne, il tennista azzurro è sembrato accusare un malessere fisico, tanto da rivolgersi, con espressione preoccupata, al suo angolo. "Chiama il fisio", è stato il. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Approfondimenti su Jannik Sinner

ATP Finals Torino Sinner chiude il girone scopri dove vedere il match contro Shelton

Jannik Sinner vuole ribadire il concetto contro Zverev a Torino. Shelton sfida Auger-Aliassime

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Jannik Sinner

Argomenti discussi: Guai per Sinner, crampi agli Australian Open 2026. Come sta e cos'è successo; Sinner a due passi dal dramma; Australian Open 2026, Gaston si ritira: Sinner approda al secondo turno; Sinner-Darderi, il derby italiano agli ottavi degli Australian Open | La diretta.

Sinner non convince appieno, Bertolucci e Panatta: Alcaraz strepitoso, Jannik.... Con Shelton spunta un rischio in piùConfronto con Alcaraz impietoso per Sinner, che all'Australian Open non ha ancora convinto Panatta e Bertolucci, che ha svelato anche il rischio verso la sfida con Shelton ... sport.virgilio.it

sinner probelma fisico controSinner, problemi contro Spizzirri: crampi agli Australian Open(Adnkronos) - Problema crampi per Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Nella sfida di oggi, sabato 24 gennaio, contro Eliot Spizzirri, il tennista azzurro ha subito un malessere fisico nel corso d ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.