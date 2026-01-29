Silvia Toffanin ospite a Sanremo 2026? Carlo Conti replica all'indiscrezione sulla conduttrice di Verissimo

Carlo Conti ha smentito l’indiscrezione circolata negli ultimi giorni, secondo cui Silvia Toffanin avrebbe annunciato la sua presenza al Festival di Sanremo 2026 durante Verissimo. Il conduttore ha chiarito che non ci sono conferme ufficiali e che al momento si tratta solo di voci, senza dettagli certi sui prossimi impegni della collega.

