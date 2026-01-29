Silvia Toffanin ospite a Sanremo 2026? Carlo Conti replica all'indiscrezione sulla conduttrice di Verissimo
Carlo Conti ha smentito l’indiscrezione circolata negli ultimi giorni, secondo cui Silvia Toffanin avrebbe annunciato la sua presenza al Festival di Sanremo 2026 durante Verissimo. Il conduttore ha chiarito che non ci sono conferme ufficiali e che al momento si tratta solo di voci, senza dettagli certi sui prossimi impegni della collega.
Carlo Conti ha replicato all'indiscrezione secondo la quale, domenica, nel corso della sua partecipazione a Verissimo, annuncerà la presenza di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it
Carlo Conti ospite a Verissimo per la prima volta, l’ipotesi Silvia Toffanin al Festival di Sanremo 2026
Carlo Conti arriva per la prima volta come ospite a Verissimo, pronto a raccontarsi davanti a Silvia Toffanin.
Silvia Toffanin a Sanremo 2026? Il debutto di Carlo Conti a Verissimo smuove polemiche e sospetti
Domenica pomeriggio, Silvia Toffanin torna in tv con una puntata speciale di Verissimo.
