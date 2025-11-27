Si schianta con la moto contro un'auto impegnata in una svolta a Mantova | morto un 29enne

Un motociclista di 29 anni è deceduto in seguito a un incidente avvenuto a Mantova nel pomeriggio del 27 novembre. Il giovane si sarebbe schiantato contro la fiancata di un'auto in svolta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

