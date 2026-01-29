Oggi si decide il futuro della mensa dell’ospedale Franchini. Sindacati e Ausl si incontrano per discutere della riorganizzazione del servizio, dopo che una petizione firmata da oltre duemila persone ha chiesto di fermare i cambiamenti. La decisione finale si avvicina, e l’attenzione resta alta su come si risolverà questa vicenda.

Incontro decisivo, oggi, per il destino della cucina interna e del servizio mensa dell’ ospedale: i sindacati degli infermieri, dei medici e degli operatori del Franchini incontrano l’Ausl per discutere della riorganizzazione, dopo che la petizione di Cisl Fp, Nursind, Fials, Anaoo Assomed, Fassid, Cisl Medici e Aaroi-Emac contro la decisione dell’azienda sanitaria ha superato abbondantemente le 2mila firme. Il confronto è decisivo anche per il futuro degli operatori tecnici di cucina (Otc). Si denunciano anche molte zone d’ombra nel progetto presentato dall’Ausl. Per Cgil Fp mancano, ad esempio, dati chiari sul reale risparmio economico derivante dalla riorganizzazione; anzi l’Ausl ha specificato che il risparmio non è stata la molla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si decide il destino della mensa. Oggi l’incontro tra Ausl e sindacati

