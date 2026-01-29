Sì ai metal detector mobili a scuola a La Spezia il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per un aumento dei controlli

Venerdì 16 gennaio, all’Istituto professionale L., si sono intensificati i controlli con l’uso dei metal detector mobili. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso di aumentare i controlli nelle scuole dopo un episodio che ha sconvolto studenti, famiglie e insegnanti. La decisione mira a garantire maggiore sicurezza e prevenire situazioni di rischio.

Una vicenda che ha scosso profondamente la comunità scolastica e l'intero Paese è accaduta venerdì 16 gennaio all'Istituto professionale L. Einaudi, D. Chiodo di La Spezia. Intorno alle 11 del mattino, un giovane studente è stato accoltellato da un suo coetaneo durante l'orario scolastico. La lite, secondo quanto emerso nelle prime indagini, sarebbe iniziata nei bagni della scuola per motivi personali e sarebbe poi proseguita nei corridoi davanti ad altri alunni.

