Sharon Maccanico la danza spezzata sotto il fango | la 15enne di Avellino tra le vittime della frana in Nuova Zelanda

Sharon Maccanico, 15 anni di Avellino, è tra le vittime della frana in Nuova Zelanda. La sua storia, segnata da speranza e dolore, si è conclusa in modo tragico con l’annuncio ufficiale. Questo evento ha portato alla luce la drammatica realtà di chi si trovava nel luogo dell’incidente, lasciando un ricordo indelebile nella comunità e nel cuore di chi ha seguito la vicenda.

Dalla speranza alla tragica comunicazione. Il suo nome è arrivato nella notte, nero su bianco, in una comunicazione che ha il peso di una sentenza. Sharon Maccanico, 15 anni, originaria di Avellino, è tra le vittime della frana che ha travolto il campeggio Beachside di Mount Maunganui, sull'Isola del Nord della Nuova Zelanda. A diffondere la notizia è stato il Pak?ranga College di Auckland, la scuola frequentata dall'adolescente, con una nota pubblicata sui social. Parole misurate, istituzionali, ma definitive nel loro significato: Sharon non tornerà. La Farnesina, al momento, non conferma ufficialmente il decesso, ma un dato è ormai chiaro: le ricerche sono state sospese.

