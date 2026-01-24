Sharon Maccanico la danza spezzata sotto il fango | la 15enne di Avellino tra le vittime della frana in Nuova Zelanda
Sharon Maccanico, 15 anni di Avellino, è tra le vittime della frana in Nuova Zelanda. La sua storia, segnata da speranza e dolore, si è conclusa in modo tragico con l’annuncio ufficiale. Questo evento ha portato alla luce la drammatica realtà di chi si trovava nel luogo dell’incidente, lasciando un ricordo indelebile nella comunità e nel cuore di chi ha seguito la vicenda.
Dalla speranza alla tragica comunicazione. Il suo nome è arrivato nella notte, nero su bianco, in una comunicazione che ha il peso di una sentenza. Sharon Maccanico, 15 anni, originaria di Avellino, è tra le vittime della frana che ha travolto il campeggio Beachside di Mount Maunganui, sull’Isola del Nord della Nuova Zelanda. A diffondere la notizia è stato il Pak?ranga College di Auckland, la scuola frequentata dall’adolescente, con una nota pubblicata sui social. Parole misurate, istituzionali, ma definitive nel loro significato: Sharon non tornerà. La Farnesina, al momento, non conferma ufficialmente il decesso, ma un dato è ormai chiaro: le ricerche sono state sospese. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Sharon Maccanico, 15enne di Avellino, tra le vittime della frana in Nuova ZelandaSharon Maccanico, una ragazza di 15 anni di Avellino, è tra le vittime della frana che ha colpito un campeggio in Nuova Zelanda.
Frana in Nuova Zelanda, Sharon Maccanico originaria di Avellino tra le vittime: «Ricerche interrotte»Una frana ha colpito il campeggio Beachside in Nuova Zelanda, provocando numerosi interventi di soccorso.
Argomenti discussi: Frana in Nuova Zelanda, la speranza per Sharon: Picarelli prega per la giovane dispersa.
Veglia di preghiera ad Avellino per SharonSi prega e si spera ad Avellino per Sharon Maccanico, la quindicenne dispersa dopo la frana che tre giorni fa in Nuova Zelanda si è abbattuta su un campeggio. (ANSA) ... ansa.it
Sharon muore a 15 anni travolta da una franaC’è anche Sharon Maccanico, 15 anni, tra le vittime della frana che ha colpito il campeggio Beachside a Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda. La giovane, di origini avellinesi, risultava ... ilfattovesuviano.it
La speranza si è spenta con l’annuncio delle autorità locali: le ricerche dei dispersi dopo la frana che ha investito un campeggio a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda, sono state interrotte #sharonmaccanico - facebook.com facebook
