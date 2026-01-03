La squadra Juniores del Lucchese riparte dal derby a Saltocchio contro il Fornaci, segnando l'inizio di una stagione che promette impegno e crescita. Il campionato provinciale, spesso poco considerato, si conferma invece un’occasione importante per osservare giovani talenti e monitorare lo sviluppo del settore giovanile. Un momento di attenzione e di valorizzazione per il vivaio rossonero.

Il campionato di "Juniores" provinciale troppo spesso passa inosservato e, invece, quest’anno, più che mai sta regalando ottime indicazioni ed emozioni. Un torneo che ha visto ai nastri di partenza gran parte delle squadre della Piana di Lucca, Mediavalle e della Versilia. Con l’ingresso all’ultimo anche della Lucchese che, dopo il quarto fallimento e la ripartenza dall’Eccellenza della prima squadra, ha dovuto iscrivere la "Juniores" al torneo provinciale. E, proprio come nel campionato dei grandi, a darsi battaglia sono proprio Viareggio e Lucchese, al primo posto in classifica con 29 punti. Sono soltanto i bianconeri ed i rossoneri le due formazioni con le prime squadre in Eccellenza; poi troviamo team che hanno la prima squadra in Prima, Seconda e Terza categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Lucchese - Settore giovanile. La "Juniores» riparte con un derby. A Saltocchio arriva il Fornaci

