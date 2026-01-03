Lucchese - Settore giovanile La Juniores riparte con un derby A Saltocchio arriva il Fornaci
La squadra Juniores del Lucchese riparte dal derby a Saltocchio contro il Fornaci, segnando l'inizio di una stagione che promette impegno e crescita. Il campionato provinciale, spesso poco considerato, si conferma invece un’occasione importante per osservare giovani talenti e monitorare lo sviluppo del settore giovanile. Un momento di attenzione e di valorizzazione per il vivaio rossonero.
Il campionato di "Juniores" provinciale troppo spesso passa inosservato e, invece, quest’anno, più che mai sta regalando ottime indicazioni ed emozioni. Un torneo che ha visto ai nastri di partenza gran parte delle squadre della Piana di Lucca, Mediavalle e della Versilia. Con l’ingresso all’ultimo anche della Lucchese che, dopo il quarto fallimento e la ripartenza dall’Eccellenza della prima squadra, ha dovuto iscrivere la "Juniores" al torneo provinciale. E, proprio come nel campionato dei grandi, a darsi battaglia sono proprio Viareggio e Lucchese, al primo posto in classifica con 29 punti. Sono soltanto i bianconeri ed i rossoneri le due formazioni con le prime squadre in Eccellenza; poi troviamo team che hanno la prima squadra in Prima, Seconda e Terza categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Lucchese - Settore giovanile. "Juniores»: derbissimo a S.Donato
Leggi anche: Lucchese - Settore giovanile. "Juniores»: un bilancio lusinghiero. Partenza shock, poi grande marcia
Auto - Regolarità. Vergamini-Fabrizi: è tris; Lucchese - Settore giovanile. La Juniores» riparte con un derby. A Saltocchio arriva il Fornaci; Lucchese - Settore giovanile. Juniores»: un bilancio lusinghiero. Partenza shock, poi grande marcia; Chance Virtus a Trieste per chiudere in testa.
Lucchese - Settore giovanile. La "Juniores» riparte con un derby. A Saltocchio arriva il Fornaci - Il campionato di "Juniores" provinciale troppo spesso passa inosservato e, invece, quest’anno, più che mai sta regalando ottime indicazioni ... sport.quotidiano.net
Lucchese - Settore giovanile. "Juniores»: derbissimo a S.Donato - Gara sulla carta semplice per la "Juniores" che, oggi, alle 15, farà visita allo Sporting San Donato per il derbissimo. lanazione.it
Lucchese - Settore giovanile. "Juniores»: un bilancio lusinghiero. Partenza shock, poi grande marcia - Archiviate le festività natalizie, la "Juniores" rossonera riprenderà la preparazione domani, per cercare di preparare nel migliore dei modi ... msn.com
Fucecchio-Lucchese - Informazioni per i tifosi rossoneri La Lucchese Calcio comunica le modalità di accesso allo stadio per i tifosi rossoneri in occasione della gara Fucecchio-Lucchese, in programma domenica 21 dicembre alle ore 14:30 presso lo stadio Fili - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.