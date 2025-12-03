Davvero Serena Williams vuole tornare a giocare?
A volte certi sportivi non sanno davvero quando smettere, o meglio, non sanno davvero se smettere sia la scelta giusta. Michael Jordan si era ritirato a 35 anni, chiudendo con il saluto migliore che può ottenere un atleta: vincere con il tuo tiro decisivo. Michael Schumacher ha dato il suo addio alla F1 nel 2006 a 37 anni, con un’ultima gara strappalacrime rimontando dall’ultimo al sesto posto a suon di sorpassi e tempi sul giro. Entrambi non ce l’hanno fatta a resistere e sono tornati, il primo con due anni forse anche sottovalutati ma nei derelitti Washington Wizards, l’altro con un triennio in Mercedes deludente come risultati ma che ha messo le basi per il dominio successivo della scuderia di Brackley. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Serena Williams verso un clamoroso ritorno? Indizio nel 2026, ma lei smentisce: “Non tornerò” - Serena Williams riappare nel Registered Testing Pool dell’ITIA, alimentando le voci di un possibile ritorno nel 2026. sportface.it scrive
